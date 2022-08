“Il buono, il brutto e il cattivo”: figlio di una “Ah-ee-ah-ee-ah” (Di sabato 13 agosto 2022) “Ogni pistola ha la sua voce. E questa la conosco..“. E ognuno, ha dentro l’eco di una frase rubata ad uno spaghetti western. Stasera in tv “Il buono, il brutto e il cattivo“, l’ultimo film della “Trilogia del dollaro“, la quintessenza del suo genere. Tuco, Il Biondo e Sentenza, le creature di Sergio Leone, con i peccati degli uomini e la fierezza degli dei. “Vado… l’ammazzo e torno“, chi l’ha mai scordata? Una battuta fucina d’idee, eterna e inossidabile. I dollari, buoni, brutti e cattivi Il buono, il brutto e il cattivo, foto da CineocchioEra il 1966. Le analogie non si esauriscono, tira l’aria dei precedenti capolavori “Per un pugno di dollari” e “Per qualche dollaro in più“. Ma Leone per non ripetersi aumenta il numero dei protagonisti, da due a tre: Clint Eastwood (Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 agosto 2022) “Ogni pistola ha la sua voce. E questa la conosco..“. E ognuno, ha dentro l’eco di una frase rubata ad uno spaghetti western. Stasera in tv “Il, ile il“, l’ultimo film della “Trilogia del dollaro“, la quintessenza del suo genere. Tuco, Il Biondo e Sentenza, le creature di Sergio Leone, con i peccati degli uomini e la fierezza degli dei. “Vado… l’ammazzo e torno“, chi l’ha mai scordata? Una battuta fucina d’idee, eterna e inossidabile. I dollari, buoni, brutti e cattivi Il, ile il, foto da CineocchioEra il 1966. Le analogie non si esauriscono, tira l’aria dei precedenti capolavori “Per un pugno di dollari” e “Per qualche dollaro in più“. Ma Leone per non ripetersi aumenta il numero dei protagonisti, da due a tre: Clint Eastwood (Il ...

DonnaGlamour : Il buono, il brutto, il cattivo: ecco le location del film con Clint Eastwood - GuidaTVPlus : 13-08-2022 20:30 #Rai3 Il buono, il brutto, il cattivo #FilmWestern #StaseraInTV - bubinoblog : GUIDA TV 13 AGOSTO 2022: UN SABATO TRA L'OMAGGIO A PIERO ANGELA, LO SHOW DEI RECORD E IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTI… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #Ascoltitv #superquark… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Prima serata cult con “Il buono, il brutto e il cattivo”. Per il ciclo “C’era una volta Sergio Leone” -