Fuori Bastoni e Cragno, dentro Petagna…Ecco le ufficiali delle 20:45 (Di sabato 13 agosto 2022) Bastoni Cragno- La giornata di campionato continua con altre due gare in programma alle ore 20:45, vediamo le ufficiali. Lecce-Inter: Partiamo dalla gara di Via del Mare, dove si sfideranno la neo-promossa Lecce contro la vice campione d’Italia, Inter. Nei Pugliesi, spazio dal primo minuto per Joan Gonzalez in mediana e in attacco subito debutto per Federico di Francesco. Per l’Inter a sorpresa Fuori Bastoni e Dumfries, dentro Mattia Darmian e Di Marco adattato nel terzetto difensivo. C’è Brozovic, debutto per Romelu Lukaku. Ecco di seguito le ufficiali di Lecce-Inter: Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Cetin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, ... Leggi su seriea24 (Di sabato 13 agosto 2022)- La giornata di campionato continua con altre due gare in programma alle ore 20:45, vediamo le. Lecce-Inter: Partiamo dalla gara di Via del Mare, dove si sfideranno la neo-promossa Lecce contro la vice campione d’Italia, Inter. Nei Pugliesi, spazio dal primo minuto per Joan Gonzalez in mediana e in attacco subito debutto per Federico di Francesco. Per l’Inter a sorpresae Dumfries,Mattia Darmian e Di Marco adattato nel terzetto difensivo. C’è Brozovic, debutto per Romelu Lukaku. Ecco di seguito ledi Lecce-Inter: Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Cetin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, ...

