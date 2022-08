Elezioni 2022, Salvini presenta ‘Credo’: “Atto di fede in bella politica” (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “Credo nella libertà, nel lavoro, nella meritocrazia, nel coraggio. In un Paese orgoglioso che finalmente torna a scegliere. In una giustizia giusta, in una sanità che non lasci indietro nessuno. Nel rispetto di regole e persone. Credo in chi ha la forza di rialzarsi, in chi non molla mai, in chi ancora ha idee e princìpi. Credo nell’Italia, credo negli italiani”. E’ l’incipit con cui il segretario della Lega, Matteo Salvini, presenta ‘Credo’, che sarà la parola-chiave della campagna elettorale del partito per le Elezioni del 25 settembre. “Ho cominciato a fare politica da giovanissimo – premette Salvini nella sua lettera agli elettori – perché, come tanti, credevo e ancor più oggi credo in valori e ideali, nella lealtà e nell’onestà, in un futuro migliore, ... Leggi su italiasera (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “Credo nella libertà, nel lavoro, nella meritocrazia, nel coraggio. In un Paese orgoglioso che finalmente torna a scegliere. In una giustizia giusta, in una sanità che non lasci indietro nessuno. Nel rispetto di regole e persone. Credo in chi ha la forza di rialzarsi, in chi non molla mai, in chi ancora ha idee e princìpi. Credo nell’Italia, credo negli italiani”. E’ l’incipit con cui il segretario della Lega, Matteo, che sarà la parola-chiave della campagna elettorale del partito per ledel 25 settembre. “Ho cominciato a fareda giovanissimo – premettenella sua lettera agli elettori – perché, come tanti, credevo e ancor più oggi credo in valori e ideali, nella lealtà e nell’onestà, in un futuro migliore, ...

