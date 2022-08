Direzione Pd | Letta | voto storico | Italia non tornerà al passato

CottarelliCPI : Grazie a Enrico Letta e Benedetto della Vedova per avermi chiesto di candidarmi. Ho accettato volentieri perché pe… - pdnetwork : In diretta la relazione del segretario @EnricoLetta alla #DirezionePD ???? - Sabry_cuorenero : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 Ius scholae, matrimonio egualitario e legge sul fine vita. Sono le tre proposte che il #PD ha inser… - annapaolasanna : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 Ius scholae, matrimonio egualitario e legge sul fine vita. Sono le tre proposte che il #PD ha inser… - zazoomblog : Elezioni politiche 2022 Un tributo a Mattarella apre la direzione del Pd Enrico Letta: «Vogliono far tornare indiet… -

Enricoriunisce a Roma ladel Pd per mettere in piedi la bozza del programma in vista del voto del 25 settembre. Con le destre l'Italia tornerà indietro, noi puntiamo a farla andare avanti, ...Lo ha affermato, fra l'altro, il segretario del Pd Enricoaprendo ladel Pd per l'approvazione di programma e liste elettorali. Poi un minuto di applausi in piedi per il capo dello ...(Agenzia Vista) Roma, 13 agosto 2022 "Aver voluto mettere dentro la campagna elettorale il Quirinale è un errore drammatico della destra e di Berlusconi", le parole di Letta alla direzione del Pd. / ...Elezioni politiche 2022 diretta oggi 13 agosto. Si parte con lo strascico delle polemiche per le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo e il rifereimento a Sergio Mattarella.