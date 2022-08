fm_laudani : @SalvoOlivo Ho lavorato a S. Fratello per un mese come consulente. Mi hanno creato l'ufficio all'interno della bibl… -

Tiscali Notizie

Sono aspetti della vicenda di Liliana Resinovich che, per Gabriella Marano, Psicologadi Sergio Resinovich,di Liliana, la perizia della Procura - resa nota giorni fa - non ...Nulli i rapporti tra il marito e ildi Liliana , così come i vicini che la sera del 14 ... Un elemento che con il nostro, il medico legale Raffaele Barisani, siamo convinti di poter ... Consulente fratello Resinovich, da perizia nessuna risposta Anomalo contenuto della borsa, aspetti legati all'orologio e le ragioni del suicidio, "con modalità tra l'altro roboanti, a pochissima distanza da casa, dopo aver consumato la stessa colazione della m ...Il portavoce di Giuseppe Conte racconta: «Gli ultimi due anni sono stati durissimi dal punto di vista professionale. E questo a causa di una visione del tutto miope da parte dell’ex capogruppo del M5S ...