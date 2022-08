Caso Nft di Silea, spunta un video dei soci: Rolex e uffici a Dubai per convincere i clienti (Di sabato 13 agosto 2022) La clip girata lo scorso luglio tra Lugano e Dubai. Serviva per presentare il progetto che i clienti oggi accusano di essere uno schema Ponzi. Dodici minuti che per molti già fanno capire quello che sarebbe successo poi Leggi su repubblica (Di sabato 13 agosto 2022) La clip girata lo scorso luglio tra Lugano e. Serviva per presentare il progetto che ioggi accusano di essere uno schema Ponzi. Dodici minuti che per molti già fanno capire quello che sarebbe successo poi

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Caso Nft di Silea, spunta un video dei soci: Rolex e uffici a Dubai per convincere i clienti [di Arcangelo Rociola] https:/… - infoiteconomia : Caso Nft di Silea, spunta un video dei soci: Rolex e uffici a Dubai per convincere i clienti - ItaliaStartUp_ : Caso Nft di Silea, spunta un video dei soci: Rolex e uffici a Dubai per convincere i clienti - la Repubblica - CarmeloSamperi : Caso Nft di Silea, spunta un video dei soci: Rolex e uffici a Dubai per convincere i clienti - giubot : Caso Nft di Silea, spunta un video dei soci: Rolex e uffici a Dubai per convincere i clienti -