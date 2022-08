Vitamina D: per quanto tempo prenderla e come? (Di venerdì 12 agosto 2022) Che la Vitamina D sia un nutriente essenziale per mantenersi in salute è ormai un dato accertato da innumerevoli studi scientifici. C’è però ancora qualche dubbio sulla necessità di assumere l’integratore, sul fatto che faccia ingrassare o aumentare il colesterolo e sulle dosi precise. Ne abbiamo parlato con il Professor Andrea Giustina, primario dell’Unità di endocrinologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e Ordinario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. Vitamina D: la dieta giusta per non avere carenze guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 agosto 2022) Che laD sia un nutriente essenziale per mantenersi in salute è ormai un dato accertato da innumerevoli studi scientifici. C’è però ancora qualche dubbio sulla necessità di assumere l’integratore, sul fatto che faccia ingrassare o aumentare il colesterolo e sulle dosi precise. Ne abbiamo parlato con il Professor Andrea Giustina, primario dell’Unità di endocrinologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e Ordinario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.D: la dieta giusta per non avere carenze guarda le foto Leggi ...

LB85693099 : @Marfisa2 @ilpresidenteh Aggiungi una banale ricerca su pubmed per i precedenti corona, fatta a marzo 2020, e trovi… - Rosario_Strano : RT @AlzheimerRiese: Vitamina K previene la morte cellulare: nuova funzione per una molecola nota da tempo - azpersempre : @ProfMBassetti Meglio se con vitamina C per l'effetto antiossidante.... comunque si, aspirina n.1 - axelita22 : @EStradini Per esperienza quando fanno così di solito si sono avvelenati se puoi iniziagli a dargli la vitamina K - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 9,75€ – 2,91 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta -