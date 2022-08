Traffico Roma del 12-08-2022 ore 19:00 (Di venerdì 12 agosto 2022) Luceverde Roma ma pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto proseguono i disagi dovuti al maltempo grandinate in atto A sud di Roma ripercussioni sul Traffico in particolare la diramazione Roma Sud dove si segnalano code a tratti tra la barriera di Roma Est San Cesareo nelle due direzioni Traffico rallentato anche su via Casilina in uscita dalla città c’è il raccordo anulare e San Cesareo bravi code per lavori sulla via Appia tra il raccordo anulare Ciampino verso Albano nella zona Nord di Roma rallentamenti sulla Cassia bis in prossimità del raccordo anulare nei due sensi di marcia e cita la polizia locale Ci segnala in zona Portuense rallentamenti per incidente su via della Casetta Mattei in corrispondenza di via Dei Buonvisi sospesi oggi e domani lavori sulla linea ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 agosto 2022) Luceverdema pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto proseguono i disagi dovuti al maltempo grandinate in atto A sud diripercussioni sulin particolare la diramazioneSud dove si segnalano code a tratti tra la barriera diEst San Cesareo nelle due direzionirallentato anche su via Casilina in uscita dalla città c’è il raccordo anulare e San Cesareo bravi code per lavori sulla via Appia tra il raccordo anulare Ciampino verso Albano nella zona Nord dirallentamenti sulla Cassia bis in prossimità del raccordo anulare nei due sensi di marcia e cita la polizia locale Ci segnala in zona Portuense rallentamenti per incidente su via della Casetta Mattei in corrispondenza di via Dei Buonvisi sospesi oggi e domani lavori sulla linea ...

