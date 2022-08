Svelato il mistero di Betelgeuse: con un'esplosione ha espulso una grossa parte della sua superficie (Di venerdì 12 agosto 2022) La perdita di luminosità della stella Betelgeuse osservata a cavallo tra il 2019 e il 2020 sarebbe stata causata da un fenomeno ma visto prima: la stella ha espulso un pezzo della propria superficie, liberando una massa pari a oltre 400 miliardi di volte una tipica espulsione di massa coronale del nostro Sole.... Leggi su dday (Di venerdì 12 agosto 2022) La perdita di luminositàstellaosservata a cavallo tra il 2019 e il 2020 sarebbe stata causata da un fenomeno ma visto prima: la stella haun pezzopropria, liberando una massa pari a oltre 400 miliardi di volte una tipica espulsione di massa coronale del nostro Sole....

