Parco naturale Unesco in fiamme in Portogallo (Di venerdì 12 agosto 2022) In questi giorni quello della Serra da Estrela, il massiccio montuoso più alto del Portogallo continentale, è stato l'unico incendio attivo di grosse dimensioni nel Paese, ma al momento è anche il più ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) In questi giorni quello della Serra da Estrela, il massiccio montuoso più alto delcontinentale, è stato l'unico incendio attivo di grosse dimensioni nel Paese, ma al momento è anche il più ...

GiaPettinelli : Parco naturale Unesco in fiamme in Portogallo - SalaFrancesco83 : RT @creditosportivo: ?? Sere FAI d’Estate – All’interno della riserva naturale “I Giganti della Sila” il 13 agosto il @Fondoambiente organi… - DavidFl10307743 : Barriera naturale per fermare gli incendi nel Parco in zona Marina di Andrano - Sign the Petition! - CatelliRossella : Portogallo:incendio in parco naturale della Serra da Estrela - Europa - ANSA - transnazionale : Portogallo:incendio in parco naturale della Serra da Estrela #spaziotransnazionale informa -