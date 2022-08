Nuoto, Silvia Di Pietro: “Fare un 50 così è difficile perché ho tutte le scorie dei 100” (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo il quinto posto dei 100 stile libero, in cui è stata preceduta dalla connazionale Chiara Tarantino, Silvia Di Pietro non ha avuto fortuna nei 50 farfalla, con un 26?42 che l’ha tenuta fuori dalla finale con il primo tempo tra le escluse. Queste le sue dichiarazioni, molto deluse, alla Rai: “Questo era esattamente quello che non doveva succedere. Ho sbagliato totalmente, non ce l’ho fatta. Fare un 50 così è difficile perché ho tutte le scorie dei 100 stile. Anche adesso il pubblico una botta pazzesca, quella la sento tantissimo“. LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: E’ FESTA AZZURRA! Ceccon, Martinenghi e Panziera sul tetto d’Europa, Poggio argento Di Pietro aveva realizzato un 54?18 nella finale dei 100, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo il quinto posto dei 100 stile libero, in cui è stata preceduta dalla connazionale Chiara Tarantino,Dinon ha avuto fortuna nei 50 farfalla, con un 26?42 che l’ha tenuta fuori dalla finale con il primo tempo tra le escluse. Queste le sue dichiarazioni, molto deluse, alla Rai: “Questo era esattamente quello che non doveva succedere. Ho sbagliato totalmente, non ce l’ho fatta.un 50holedei 100 stile. Anche adesso il pubblico una botta pazzesca, quella la sento tantissimo“. LIVE, Europei 2022 in DIRETTA: E’ FESTA AZZURRA! Ceccon, Martinenghi e Panziera sul tetto d’Europa, Poggio argento Diaveva realizzato un 54?18 nella finale dei 100, ...

