Napoli, Simeone è tuo: il Cholito vola alla corte di Spalletti (Di venerdì 12 agosto 2022) Il primo rinforzo di calciomercato per l’attacco del Napoli è arrivato. Il ds degli azzurri Giuntoli ha infatti trovato l’intesa con il Verona per il trasferimento di Giovanni Simeone. Un elemento fortemente voluto da Luciano Spalletti che, dopo aver perso Mertens, continuava a chiudere un’alternativa ad Osimhen da inizio estate. Ma i colpi per il reparto offensivo non sembrano essere finiti con l’arrivo dell’argentino: sulla lista dei desideri del club di De Laurentiis infatti c’è sempre il nome di Raspadori. Con il Sassuolo non è stato ancora trovato un accordo, ma il Napoli è pronto a mettere sul piatto circa 35 milioni complessivi con cui la dirigenza azzurra spera di convincere gli emiliani a lasciar andare l’attaccante classe 2000. Le cifre dell’affare ANSA Giovanni Simeone con la maglia ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Il primo rinforzo di calciomercato per l’attacco delè arrivato. Il ds degli azzurri Giuntoli ha infatti trovato l’intesa con il Verona per il trasferimento di Giovanni. Un elemento fortemente voluto da Lucianoche, dopo aver perso Mertens, continuava a chiudere un’alternativa ad Osimhen da inizio estate. Ma i colpi per il reparto offensivo non sembrano essere finiti con l’arrivo dell’argentino: sulla lista dei desideri del club di De Laurentiis infatti c’è sempre il nome di Raspadori. Con il Sassuolo non è stato ancora trovato un accordo, ma ilè pronto a mettere sul piatto circa 35 milioni complessivi con cui la dirigenza azzurra spera di convincere gli emiliani a lasciar andare l’attaccante classe 2000. Le cifre dell’affare ANSA Giovannicon la maglia ...

