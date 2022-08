Napoli, per la porta si avvicina Keylor Navas; Fabian Ruiz a Parigi (Di venerdì 12 agosto 2022) Incastro di mercato tra il Paris Saint-Germain e il Napoli che porterebbe Fabian Ruiz a Parigi e Keylor Navas in azzurro Il Napoli continua a lavorare sul portiere per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, i partenopei stanno lavorando per inserire nell’affare che porterebbe al PSG Fabian Ruiz anche Keylor Navas, superato da Donnarumma nelle gerarchie. Intanto si lavora anche per trovare il sostituto dello spagnolo in partenza a centrocampo e il nome caldo è quello di Ndombelè del Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Incastro di mercato tra il Paris Saint-Germain e ilche porterebbein azzurro Ilcontinua a lavorare sul portiere per la prossima stagione. Secondo quanto rito da Radio Kiss Kiss, i partenopei stanno lavorando per inserire nell’affare che porterebbe al PSGanche, superato da Donnarumma nelle gerarchie. Intanto si lavora anche per trovare il sostituto dello spagnolo in partenza a centrocampo e il nome caldo è quello di Ndombelè del Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

