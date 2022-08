Movimento 5 stelle, il metodo per candidarsi alle ‘parlamentarie’ non mi è sembrato trasparente (Di venerdì 12 agosto 2022) Le recenti scaramucce tra Virginia Raggi e Giuseppe Conte su trasparenza e multicandidature, la rinuncia di Alessandro Di Battista a correre alle politiche, meritano una precisazione sul metodo adottato dal fu-Movimento-5-stelle per le cosiddette ‘primarie’. Come ricorderete, le autocandidature sono state aperte da venerdì 5 a lunedì 8 agosto, un lasso di tempo infimo, considerando che di mezzo c’era il fine settimana e soprattutto che per candidarsi ad essere messi in lista venivano richieste le certificazioni di carichi pendenti e del casellario giudiziario. Prescindendo che ci vogliono circa 50 euro di spesa, letteralmente buttati (proprio in questo momento) per il 99% dei partecipanti alle ‘primarie’, ci sarebbe il piccolo particolare che una legge del 2020, la n. 120/2020 (nota ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Le recenti scaramucce tra Virginia Raggi e Giuseppe Conte su trasparenza e multicandidature, la rinuncia di Alessandro Di Battista a correrepolitiche, meritano una precisazione suladottato dal fu--5-per le cosiddette ‘primarie’. Come ricorderete, le autocandidature sono state aperte da venerdì 5 a lunedì 8 agosto, un lasso di tempo infimo, considerando che di mezzo c’era il fine settimana e soprattutto che perad essere messi in lista venivano richieste le certificazioni di carichi pendenti e del casellario giudiziario. Prescindendo che ci vogliono circa 50 euro di spesa, letteralmente buttati (proprio in questo momento) per il 99% dei partecipanti‘primarie’, ci sarebbe il piccolo particolare che una legge del 2020, la n. 120/2020 (nota ...

