Mercato Juve | accelerata per Depay | sentite Xavi!

(Di venerdì 12 agosto 2022) Memphisè il nome più caldo del momento per ciò che riguarda ildellantus. L’olandese sembra essere vicinissimo ai bianconeri, con i quali ha già un accordo di massima per un biennale. Tutto il nodo del trasferimento si basa sulle possibilità di lasciare Barcellona. Secondo quanto riportato da Tuttosport,sta cercando di liberarsi dal Barça velocemente. Anche il club catalano ha necessità di diminuire il monte ingaggi e di fare pulizia per tesserare Lewandowski & Co. Di conseguenza laresta vigile, pronta ad affondare. FOTO: Getty –ntus-Xavi A fare eco al possibile trasferimento diin bianconero ci sono le parole di Xavi, allenatore del Barça. Non sono parole dirette sull’olandese, ma ci fanno ...

FBiasin : #Kostic alla #Juve: gran bel colpo che certifica l’ottimo mercato dei bianconeri. E se uno pensa “sì ma quanto sta… - junews24com : Gabriel Juve, affare sfumato? Il brasiliano non lascia alcun dubbio - - junews24com : Pjanic Juve, Xavi ha finalmente deciso: «Sarà il suo futuro» - - Chivas01233895 : @Boboj29 Infatti io ormai ho constatato che alcuni(troppi)cosiddetti esperti di calcio mercato quando annunciano ac… - FABIOMACC72 : RT @FABIOMACC72: CALCIO MERCATO, NAPOLI....@SkySport JUVE A PRESCINDERE SU TUTTI I CALCIATORI SEGUITI DAL NAPOLI...FACCIAMO PRIMA -

: proposto lo scambio Rabiot - Ronaldo Per completare l'operazione, la Juventus chiede una ... Stando alle ultime notizie di, i Reds Devils avrebbero provato ad inserire il cartellino di ...A completare il programma ci penserannoe Napoli che affronteranno due mine vaganti come Sassuolo e Verona, protagoniste l'anno scorso ma impelagate in problemi die reduci dalla ...L'attesa è finita, ricomincia la Serie A. Il Milan - già in ottima forma - è pronto a difendere lo Scudetto conquistato a maggio ospitando ...Per la Juventus è fondamentale cedere Arthur per completare il mercato in entrata: Conte può diventare un ostacolo per i bianconeri. Con Kostic ufficiale, il mercato della Juventus non è finito. Occhi ...