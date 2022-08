L’omaggio senza precedenti a Bill Russell: in Nba nessuno potrà più indossare la maglia numero 6 (Di venerdì 12 agosto 2022) La Nba ha ritirato per sempre la maglia numero 6 di Bill Russell. Un omaggio senza precedenti quello riservato all’11 volte vincitore dell’anello, morto lo scorso 31 luglio a 88 anni. La divisa non sarà più disponibile per tutte e 30 le squadre della lega. Anche se chi come LeBron James vestiva già il numero 6 potrà continuare a indossarlo, mentre per tutti gli altri non sarà più possibile. Inoltre, sulla spalla destra di ogni canotta Nba durante la stagione 2022/2023 sarà presente un logo con il trifoglio e il numero 6 effigiato sarà visibile su ogni campo del campionato. Per i Boston Celtics, unica squadra in cui Russell ha giocato in carriera e che già nel 1972 aveva ritirato il 6, ci sarà una dedica ulteriore. I 17 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) La Nba ha ritirato per sempre la6 di. Un omaggioquello riservato all’11 volte vincitore dell’anello, morto lo scorso 31 luglio a 88 anni. La divisa non sarà più disponibile per tutte e 30 le squadre della lega. Anche se chi come LeBron James vestiva già ilcontinuare a indossarlo, mentre per tutti gli altri non sarà più possibile. Inoltre, sulla spalla destra di ogni canotta Nba durante la stagione 2022/2023 sarà presente un logo con il trifoglio e il6 effigiato sarà visibile su ogni campo del campionato. Per i Boston Celtics, unica squadra in cuiha giocato in carriera e che già nel 1972 aveva ritirato il 6, ci sarà una dedica ulteriore. I 17 ...

fattoquotidiano : L’omaggio senza precedenti a Bill Russell: in Nba nessuno potrà più indossare la maglia numero 6 - MistressELW : I 'Giochi senza Quartiere' previsti per il 25 settembre rimandati alla primavera, 'con l'arrivo della buona stagion… - SarcasmoRB : @giovannibrenteg Ricordo che nell'estate 2013 il Barcellona offrì 30 milioni per il portiere sloveno. Io, fossi sta… - CorriereRomagna : Cesenatico, l'omaggio dei garibaldini: corteo senza poter salire in barca - Gallery - - Giorgio51589046 : @BersaniLeda @diconodioggi Impeccabile. Racconto di una persona che ha letto tanto e assorbito altrettanto. Preciso… -