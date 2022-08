La Regina Elisabetta in lacrime: altra perdita dolorosa per la sovrana (Di venerdì 12 agosto 2022) Lutto in casa Windsor. La Regina Elisabetta II ha perso un’altra figura di riferimento che le era particolarmente legata Momento davvero difficile e particolarmente doloroso per la Regina Elisabetta II. La longeva e ormai storica sovrana d’Inghilterra sta purtroppo avendo a che fare con diverse perdite e lutti strazianti. Dopo la morte dell’amato consorte, il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Lutto in casa Windsor. LaII ha perso un’figura di riferimento che le era particolarmente legata Momento davvero difficile e particolarmente doloroso per laII. La longeva e ormai storicad’Inghilterra sta purtroppo avendo a che fare con diverse perdite e lutti strazianti. Dopo la morte dell’amato consorte, il L'articolo proviene da Inews24.it.

TittiNesta : @SabrinaPrelemi Quindi per loro PP lavora grazie alla regina Elisabetta e quella di plastica sarebbe Gloria esattam… - PattyV11434094 : @matteosalvinimi E certo! Hanno pulito l'isola per te. Manco arrivasse la regina Elisabetta. Scendi dal pero ,Salvi… - valy_s : @JKR_rld @EnricoLetta In una Monarchia, esattamente. Letta vuole la Regina Elisabetta. In realtà… l’unico pericolo… - AmozdanLuis : RT @Gandalf1948: Joseph Karl Stieler, 'Massimiliano e Ludovica di Baviera'. (Massimiliano e Ludovica ebbero in tutto una decina di figli e… - Boeck32343841 : RT @Gandalf1948: Joseph Karl Stieler, 'Massimiliano e Ludovica di Baviera'. (Massimiliano e Ludovica ebbero in tutto una decina di figli e… -