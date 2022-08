Ilary-Totti, dopo la separazione la conduttrice si consola sui libri: «Tornerò all’Università» (Di venerdì 12 agosto 2022) dopo l’addio a Francesco Totti, per Ilary Blasi cambia tutto. Giorno dopo giorno i gossip si sussegguono e alimentano l’intricata vicenda che ha portato alla separazione di una delle coppie dello spettacolo più amate. L’ultima news arriva dal settimanale Di Più Tv che riporta un nuovo cambiamento per la conduttrice de L’isola dei famosi: ritornare all’Università. La showgirl avrebbe valutato l’idea di cambiare look dopo che è venuta a galla la relazione tra il Pupone e Noemi Bocchi. Quest’ultima è molto simile, almeno esteticamente, alla presentatrice di Mediaset: bionda, naso delicato, corpo scolpito, sorriso ammaliante, look casual. Per molti la sosia di Ilary. «Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 12 agosto 2022)l’addio a Francesco, perBlasi cambia tutto. Giornogiorno i gossip si sussegguono e alimentano l’intricata vicenda che ha portato alladi una delle coppie dello spettacolo più amate. L’ultima news arriva dal settimanale Di Più Tv che riporta un nuovo cambiamento per lade L’isola dei famosi: ritornare. La showgirl avrebbe valutato l’idea di cambiare lookche è venuta a galla la relazione tra il Pupone e Noemi Bocchi. Quest’ultima è molto simile, almeno esteticamente, alla presentatrice di Mediaset: bionda, naso delicato, corpo scolpito, sorriso ammaliante, look casual. Per molti la sosia di. «Quandoè tornata dalla Tanzania ha pensato di ...

