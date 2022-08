Gasperini | «L’altra sera ho detto una cosa banale | ci hanno ricamato su Se mi aspettavo di più? Forse sì…»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore dell’Atalanta Gian Pieroè intervenuto in conferenza stampa. Domani l’Atalanta sfida la Samp, è la prima di campionato. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb. Con la partenza di Freulercambia? “La squadra ha comunque delle risorse, è arrivato Koopmeiners, poi c’è Scalvini che può avere spazio in, ci sono De Roon e Pasalic”. Come sta Ederson? “Non ci sarà domani. Poi vedremo la prossima settimana come starà” Un commento sulla vicenda Palomino? “Sappiamo bene qual è la moralità di questo giocatore, è abbastanza chiara la sua involontarietà sulla situazione. Andiamo a perdere un giocatore importantissimo, in questo inizio di stagione abbiamo perso lui, Demiral e Zappacosta. Loro due potranno aggregarsi da martedì, ma non ci saranno domani”. Si aspettava di iniziare con la stessa Atalanta dello scorso ...