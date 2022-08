Federica Pellegrini | l’appello disperato di una bambina | «Ti prego aiutaci…» Cos’è accaduto

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 12 agosto 2022) Un lettera strappalacrime. Protagonista del gossip degli ultimi tempi per l’attesissimo matrimonio col suo allenatore Matteo Giunta,pubblica su Instagram un post che commuove i follower. Una lettera scritta a mano da Isabel, una piccola nuotatrice della squadra del Trentino “Amici nuova Riva”, che ha scritto al suo mito per parlarle di un problema che l’affligge. Appassionata di nuoto come la campionessa italiana, Isabel ha parlato adella piscina di 50 metri, dove lei e la sua squadra si allenano, che sarà demolita per crearne altre più piccole. Un disastro per chi si allena, avendo bisogno di vasche. «Tiaiutaci a non distruggere la nostra piscina» èdellanon ha esitato a ...