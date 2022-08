Enrico Letta | il libro flop dell' anno scorso riciclato dal Corriere | il trucco del Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022) Anziché Anima e cacciavite, farebbe bene a ribattezzarlo "Falce e martello", vista la recente alleanza coi comunisti. Così almenodarebbe un'immagine di novità al suo, edito lo, e che tuttavia ila Sera continua a pubblicizzare in prima pagina, come fosse una nuova uscita e un bestseller. Quando invece non è né l'una né l'altro. In termini di vendite il saggio diinfatti è andato piuttosto male: a un mese e mezzo dalla pubblicazione risultava al 20mo posto nella classificaa saggistica con la stima di poco più di 3.000 copie vendute. Non proprio un successo, se si pensa che nello stesso periodo, in un paio di mesi, ila Meloni Io sono Giorgia ne aveva ...