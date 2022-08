Di Maio e Tabacci al Viminale per consegnare il simbolo di Impegno Civico (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 agosto 2022 Di Maio e Tabacci presentano la lista di Impegno Civico al Viminale. Le immagini dal Ministero dell'Interno. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 agosto 2022 Dipresentano la lista dial. Le immagini dal Ministero dell'Interno.

GiuseppeConteIT : In molti mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” di Letta dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti… - VittorioSgarbi : Di Maio e Tabacci sono usciti “soddisfatti” dall’incontro con Letta. Hanno garantito il loro 0,7%. In competizione… - pietroraffa : 'Offri pure i collegi che si sono liberati a Di Maio, Tabacci e agli altri alleati. Ti saluto con cordialità e senz… - Affaritaliani : Di Maio e Tabacci al Viminale per consegnare il simbolo di Impegno Civico - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Disastro social per il debutto #twitter di #impegnocivico #12agosto #iltempoquotidiano #dimaio #tabacci #elezioni2022 https:… -