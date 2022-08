Claudio Garella era molto di più che "il più forte portiere del mondo senza mani"

sscnapoli : È scomparso Claudio Garella, il ricordo e il cordoglio del club. - gippu1 : Claudio #Garella (1955-2022), per sempre 'Garellik' - cit. GP Galeazzi dopo un Roma-Verona 0-0 del 1984 in cui par… - HellasVeronaFC : Ci ha lasciati Claudio #Garella. Il nostro saluto. #HVFC #CiaoGarellik - oikos_ange : RT @SerieA: Portiere Scudetto di #Verona e #Napoli. RIP Claudio #Garella. ?? - duxlinus : RT @Didierrr: Ciao Claudio #Garella r.i.p. -

Invece no: quel soprannome calzava a pennello sulla generosa figura di, il portiere a molla, una specie di Gérard Depardieu coi guantoni, goffo, sgraziato, fuori forma anche per i ...Attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa diIl Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di. IL MESSAGGIO - "Il mondo del calcio piange la scomparsa di...Claudio Garella, lo storico portiere di Verona e Napoli, è morto per problematiche cardiocircolatorie dopo un intervento chirurgico al cuore ...La scomparsa di Claudio Garella ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti i tifosi e agli appassionati di calcio.