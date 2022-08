(Di venerdì 12 agosto 2022) Coppia trasgender si sposa. Convoleranno presto a nozze Maura Nardi ed Emanuele Loati. Una bella notizia che va a coronare il loro sogno d’amore, tutt’altro che esente da difficoltà e pregiudizi. Entrambi sono due persone trasgender che hanno completato il proprio percorso di transizione. Un percorso spesso in salita ma che adesso riconosce loro le tanto attese e meritate soddisfazioni. Leggi anche: Bryan Ceotto: chi è, età, il cambioe la transizione su Tik Tok, Instagram Coppia trasgender si sposa: la storia di Maura ed Emanuele Una vera e propria Odissea quella vissuta dalla coppia che finalmente è giunta al termine. Il comune di Recanati ha infatti provveduti a rettificare i loro documenti e a breve Maura ed Emanuele potranno pronunciare il fatidico si. La coppia non ha mai smesso di amarsi e di credere nello loro unione. A riprova di ciò, basti pensare ...

CorriereCitta : Cambiano sesso insieme e si sposano: lei era un uomo e lui era una donna - infoitinterno : Recanati, Maura Nardi ed Emanuele Loati cambiano sesso - infoitinterno : Entrambi cambiano sesso e decidono di sposarsi - IlBabs : RT @repubblica: Recanati, entrambi cambiano sesso. Ora si sposano - telodogratis : Maura ed Emanuele cambiano sesso e si sposeranno, sognano un bimbo da adottare -

Leggi Tutto Leggi Meno Milano, camion trancia cavi elettrici in centro città: due feriti e traffico in tilt - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow L'ANNUNCIO Recanati, entrambie ...LANNUNCIO 12 agosto 2022 11:18 Recanati, entrambie decidono di sposarsi: 'Vorremmo adottare dei bambini' - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...Lei è diventata un lui, Emanuele Loati, 35 anni, e lui è diventato una lei, Maura Nardi, 41 anni. Hanno trovato la loro identità, quella che più gli apparteneva, riconosciuta dalla Stato e dal loro Co ...Emanuele Loati e Maura Nardi hanno raccontato che dopo aver ottenuto il riconoscimento delle rispettive transizioni, ora pensano al matrimonio ...