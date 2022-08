Calcio: Juric 'Bene i nuovi e con Vagnati ok ma Toro ancora incompleto' (Di venerdì 12 agosto 2022) "Difficile stabilire gli obiettivi, abbiamo perso 8 giocatori importanti" TORINO - Ivan Juric aspetta altri rinforzi. Alla vigilia del debutto in campionato contro il Monza, il tecnico del Torino non ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) "Difficile stabilire gli obiettivi, abbiamo perso 8 giocatori importanti" TORINO - Ivanaspetta altri rinforzi. Alla vigilia del debutto in campionato contro il Monza, il tecnico del Torino non ...

