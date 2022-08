Berlusconi: “Se passa presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi”. Letta: “Destra pericolosa” (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il presidenzialismo esalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo”. Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Radio Capital. “Se entrasse in vigore il presidenzialismo – afferma il leader azzurro – Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo”. “Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali…”, conclude. A stretto giro la replica di Enrico Letta, ospite di Radio Anch’io: “Questa dichiarazione è la dimostrazione di quello che noi diciamo: per battere la Destra l’unica alternativa è votare la coalizione che è nata attorno al Pd”. “Il fatto che il centroDestra inizi la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ilesalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo”. Lo dice Silvio, ospite di Radio Capital. “Se entrasse in vigore il– afferma il leader azzurro –, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo”. “Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali…”, conclude. A stretto giro la replica di Enrico, ospite di Radio Anch’io: “Questa dichiarazione è la dimostrazione di quello che noi diciamo: per battere lal’unica alternativa è votare la coalizione che è nata attorno al Pd”. “Il fatto che il centroinizi la ...

