Auto e calcio - Al via la Serie A | con tante sponsorizzazioni a quattro ruote

(Di venerdì 12 agosto 2022) L'e ilhanno un legame ormai indissolubile: tutte le principali manifestazioni internazionali vedono la presenza di almeno una casamobilistica tra i principali sponsor. Non è da meno la nostraA, con tanti brand del settore a giocare ruoli di primo o secondo piano. Grandi e piccoli sponsor. La Jeep, per esempio, è sponsor di maglia del club italiano più vincente in assoluto, la Juventus, mentre la Suzuki lo è del Torino. Forte è il legame che unisce l'Udinese alla Dacia, con il brand rumeno a sponsorizzare non solo la divisa da gara ma anche lo stadio di proprietà della squadra friulana. Hanno ruoli più defilati ma comunque importanti tanti altri marchi. La Pirelli è stata per anni sponsor principale dell'Inter mentre oggi è solo il Global Tyre Partner, un ruolo analogo a quello tenuto dalla BF ...