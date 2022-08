Assunti in tre mesi, otto nuovi conducenti di Autolinee Toscane salgono sui bus (Di venerdì 12 agosto 2022) Poco dopo 3 mesi dall'avvio del progetto sono già 8 i neoconducenti Assunti. E ci sono ancora posti ... Leggi su lanazione (Di venerdì 12 agosto 2022) Poco dopo 3dall'avvio del progetto sono già 8 i neo. E ci sono ancora posti ...

Telequattro : TRIESTE | UIL: ‘LAVORATORI SCUOLA ASSUNTI IN PANDEMIA SENZA STIPENDIO DA TRE MESI’ - PietroPicci : @EnricoLetta @pdnetwork In un paese che ha una grossa parte del corpo docente con contratti precari a 1400€ al mes… - ByPizzayolo : i tuoi occhi assunti da tre anni i tuoi occhi per loro - pablo13461 : @ale_ieva @serebellardinel Il problema è che dopo i tre anni gli assunti vengono licenziati.. perché certi imprendi… - marcovisent : L'allora ministro Di Maio promise tre assunzioni per ogni pensionato con #Quota100. Un ottimismo smentito dai fatti… -