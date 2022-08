Ascoli-Cremonese, Valzania nell'affare Saric (Di venerdì 12 agosto 2022) Luca Valzania si avvicina all'Ascoli: come riferisce Tuttosport, il centrocampista può rientrare come contropartita nell'operazione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Lucasi avvicina all': come riferisce Tuttosport, il centrocampista può rientrare come contropartita'operazione...

serieB123 : SerieB Pulcinelli sfida Corini: colpo dalla A in arrivo - Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: UFFICIALI #Dragowski allo #Spezia per 2M #KikoCasilla al #Getafe da svincolato #Gondo dalla Cremonese in prestito all’#… - citynowit : Il calciatore, fuori dal progetto tecnico della Cremonese, potrebbe trovare la Reggina da avversaria - Torrenapoli1 : UFFICIALI #Dragowski allo #Spezia per 2M #KikoCasilla al #Getafe da svincolato #Gondo dalla Cremonese in prestito all’#Ascoli - ilpodsport : #Calciomercato Ascoli: l'ex Salernitana Gondo in prestito dalla Cremonese #ilpodsport -