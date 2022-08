Turris | rinforzo tra i pali | Donini firma un contratto annuale

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Laha comunicato di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere Federico(classe 1999), già aggregato alla prima squadra a partire dal ritiro pre-campionato svolto a San Gregorio Magno. L’estremo difensore originario di Cesena si lega al Club con accordo di durata(scadenza 30 giugno 2023). Nella scorsa stagione,si è diviso tra Pistoiese e Fidelis Andria in Lega Pro. In precedenza, ha difeso idi San Marino, Budoni, Grumentum e Team Altamura in serie D. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

