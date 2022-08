Torino, ufficiale Miranchuk: il russo arriva in prestito con diritto di riscatto (Di giovedì 11 agosto 2022) Alexey Miranchuk è un nuovo giocatore del Torino. A renderlo noto è stato il club granata, che attraverso i propri canali ha ufficializzato l’arrivo del calciatore russo dall’Atalanta. Di seguito la nota integrale: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio – a titolo temporaneo con l’opzione per l’acquisto definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexey Miranchuk. Miranchuk è nato a Slavjansk-na-Kubani, in Russia, il 17 ottobre 1995. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Spartak Mosca e poi nella Lokomotiv Mosca, con quest’ultima squadra ha esordito a 17 anni nel massimo campionato russo. In otto stagioni ha disputato 228 partite e segnato 43 gol, vincendo un ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Alexeyè un nuovo giocatore del. A renderlo noto è stato il club granata, che attraverso i propri canali ha ufficializzato l’arrivo del calciatoredall’Atalanta. Di seguito la nota integrale: “IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio – a titolo temporaneo con l’opzione per l’acquisto definitivo – ilalle prestazioni sportive del calciatore Alexeyè nato a Slavjansk-na-Kubani, in Russia, il 17 ottobre 1995. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Spartak Mosca e poi nella Lokomotiv Mosca, con quest’ultima squadra ha esordito a 17 anni nel massimo campionato. In otto stagioni ha disputato 228 partite e segnato 43 gol, vincendo un ...

