"Piaghe d'Egitto": la profezia horror di Tremonti, cosa accadrà tra poco (Di giovedì 11 agosto 2022) Giulio Tremonti non le manda a dire. Le sue analisi sono sempre molto precise e questa volta, ospite di Agorà su Rai Tre, prova a tracciare una profezia su cosa accadrà sui mercati e all'economia globale nei prossimi mesi. Tremonti parla di vere e proprie "Piaghe" che si abbatteranno su di noi: "Avete presente le dieci Piaghe d'Egitto? Noi ne abbiamo già avute sette, e la prima per esempio è il disastro ambientale causato dall'asse terrestre che si è sempre spostato, e dall'idea folle di fare la fabbrica del mondo in Asia", spiega. Poi arriva la vera e propria profezia: "Tra le pieghe c'è anche il caos finanziario prossimo venturo", dovuto al fatto che in questi anni si è "stampata moneta dal nulla, una quantità infinita di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Giulionon le manda a dire. Le sue analisi sono sempre molto precise e questa volta, ospite di Agorà su Rai Tre, prova a tracciare unasusui mercati e all'economia globale nei prossimi mesi.parla di vere e proprie "" che si abbatteranno su di noi: "Avete presente le diecid'? Noi ne abbiamo già avute sette, e la prima per esempio è il disastro ambientale causato dall'asse terrestre che si è sempre spostato, e dall'idea folle di fare la fabbrica del mondo in Asia", spiega. Poi arriva la vera e propria: "Tra le pieghe c'è anche il caos finanziario prossimo venturo", dovuto al fatto che in questi anni si è "stampata moneta dal nulla, una quantità infinita di ...

