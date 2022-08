(Di giovedì 11 agosto 2022) Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto in campionato contro il. Sarà infatti il match del Tardini a dare il via alla stagione 2022/2023 di Serie B ed i ducali vogliono partire col piede giusto: “Ho visto un grande atteggiamento e tanta voglia di stare insieme. A volte bisognerebbe fidarsi maggiormente delle proprie qualità di palleggio. Tutto il gruppo è a disposizione tranne Cobbaut, Osorio e Hainaut. La squadra è in buone condizioni,solamente giocare per migliorare l’assetto. Abbiamo inoltre tanti giovani pronti ad esprimere le loro potenzialità“. “Affronteremo una squadra con– ha dettoin merito al ...

sportface2016 : #Parma, #Pecchia: “Il #Bari ha idee precise ed entusiasmo, la vittoria di Salerno deve darci consapevolezza” - ParmaLiveTweet : Bari, Mignani: 'Parma giovane ma ha gamba e qualità. Pecchia dà ordine e idee' - sportparma : PECCHIA: «Il gruppo fa la differenza. Il Bari ha entusiasmo. Nessun dubbio su Inglese» - psb_original : Bari, Mignani: 'Nel Parma si vede subito l'impronta di Pecchia. Noi siamo pronti' #SerieB - karda70 : RT @psb_original: Parma, Pecchia: 'Il Bari arriverà qui con le idee chiare. Sarà un campionato di altissimo livello' #SerieB -

Collecchio, 11 agosto 2022 " Le dichiarazioni dell'allenatore crociato Fabio, durante la conferenza stampa di presentazione della partita contro il Bari []...Vigilia di- Bari e, come di consueto, oggi è stato il giorno della conferenza pre gara di mister. Il tecnico, il quale in carriera ha vinto il 50% dei campionati di B fin qui disputati (2 su 4) e ...