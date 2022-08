Mobilità sostenibile, la strada per il futuro insieme a Kia (Di giovedì 11 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Kia, sull’onda dell’inarrestabile aumento degli ascoltatori abituali di podcast, ha presentato una serie di contenuti audio sulla Mobilità, scritti da Andrea Galeazzi, esperto di tecnologia e raccontati dalla voce di Valeria Oliveri, realizzati in collaborazione con RadioMediaset, BeeMedia e Dottor Podcast. Il tema del futuro delle soluzioni di Mobilità viene affrontato in modo dettagliato ed esaustivo da Andrea e Valeria, con lo scopo di dare una risposta su come il brand Kia si candida a diventare leader nel campo delle soluzioni di Mobilità. Il progetto partito con il primo podcast venerdì 5 agosto proseguirà con i successivi appuntamenti il 12, 19, 26 agosto e il 2 settembre al link https://www.kia.com/it/tutto-su-kia/scopri-kia/tecnologia/electrification/. Il podcast è diviso in 5 episodi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Kia, sull’onda dell’inarrestabile aumento degli ascoltatori abituali di podcast, ha presentato una serie di contenuti audio sulla, scritti da Andrea Galeazzi, esperto di tecnologia e raccontati dalla voce di Valeria Oliveri, realizzati in collaborazione con RadioMediaset, BeeMedia e Dottor Podcast. Il tema deldelle soluzioni diviene affrontato in modo dettagliato ed esaustivo da Andrea e Valeria, con lo scopo di dare una risposta su come il brand Kia si candida a diventare leader nel campo delle soluzioni di. Il progetto partito con il primo podcast venerdì 5 agosto proseguirà con i successivi appuntamenti il 12, 19, 26 agosto e il 2 settembre al link https://www.kia.com/it/tutto-su-kia/scopri-kia/tecnologia/electrification/. Il podcast è diviso in 5 episodi ...

