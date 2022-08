Migranti, a Lampedusa raffica di sbarchi. E a Roccella Jonica altri arrivi: viaggiavano in barca a vela (Di giovedì 11 agosto 2022) sbarchi a raffica a Lampedusa, dove da mezzanotte sono arrivati 238 Migranti. Nove le carrette del mare con un numero variabile di persone a bordo – da 14 a 53 – intercettate dagli uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa L’ultima con a bordo altre venti persone è arrivata nella tarda mattinata. Tra loro anche 6 donne e 7 minori accompagnati. I Migranti, di nazionalità tunisina, sarebbero partiti da Mahdia. LEGGI ANCHE Bollettino sbarchi 26 luglio: in arrivo 3 navi delle Ong con 1035 Migranti. Quel tempismo sospetto... Salvini: «Non c'è tempo da perdere. Uniti vinciamo». E fa arrabbiare Casarini sui ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022), dove da mezzanotte sono arrivati 238. Nove le carrette del mare con un numero variabile di persone a bordo – da 14 a 53 – intercettate dagli uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza.diL’ultima con a bordo altre venti persone è arrivata nella tarda mattinata. Tra loro anche 6 donne e 7 minori accompagnati. I, di nazionalità tunisina, sarebbero partiti da Mahdia. LEGGI ANCHE Bollettino26 luglio: in arrivo 3 navi delle Ong con 1035. Quel tempismo sospetto... Salvini: «Non c'è tempo da perdere. Uniti vinciamo». E fa arrabbiare Casarini sui ...

