Maura ed Emanuele convolano a nozze: il matrimonio dopo la doppia transizione (Di giovedì 11 agosto 2022) Sui colli tanto cari a Leopardi andrà presto in scena un matrimonio mai visto prima, almeno a Recanati. Maura Nardi, 41 anni a novembre, ed Emanuele Loati, 25, sono prima di tutto “una coppia e stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro. Per noi è una cosa naturale, ma sappiamo che per molti non è così”. Perché, in secondo luogo, oltre ad essere innamorati, i due sono giovani transgender che, dopo una vera e propria odissea, hanno completato insieme la transizione per il cambio di sesso. E ora, nuovi documenti alla mano, coroneranno finalmente il loro sogno d’amore con le nozze. L’odissea verso la nuova identità e il matrimonio Tre anni fa Emanuele e Maura si sono conosciuti durante il loro percorso di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 11 agosto 2022) Sui colli tanto cari a Leopardi andrà presto in scena unmai visto prima, almeno a Recanati.Nardi, 41 anni a novembre, edLoati, 25, sono prima di tutto “una coppia e stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro. Per noi è una cosa naturale, ma sappiamo che per molti non è così”. Perché, in secondo luogo, oltre ad essere innamorati, i due sono giovani transgender che,una vera e propria odissea, hanno completato insieme laper il cambio di sesso. E ora, nuovi documenti alla mano, coroneranno finalmente il loro sogno d’amore con le. L’odissea verso la nuova identità e ilTre anni fasi sono conosciuti durante il loro percorso di ...

Luce_news : Maura ed Emanuele convolano a nozze: il matrimonio dopo la doppia transizione - nieddupierpaolo : RT @Corriere: Emanuele e Maura, il cambio di sesso (per entrambi) e la nuova vita insieme - Corriere : Emanuele e Maura, il cambio di sesso (per entrambi) e la nuova vita insieme - Luxgraph : Maura e Emanuele, cambio di sesso (per entrambi) e nuova vita insieme #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - infoitinterno : Maura e Emanuele, cambio di sesso (per entrambi) e nuova vita insieme -