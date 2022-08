L’Inter svela la maglia away 22/23: esordirà con il Lecce (Di giovedì 11 agosto 2022) Brothers and Sisters of the World: l’away Kit 2022/23 esalta il carattere internazionale che da sempre contraddistingue il DNA del Club e che trova la sua massima espressione nella nuova seconda maglia. Il bianco fa da base al nuovo design, arricchito da una stampa in colore light acqua che raffigura un planisfero. Lo spirito inclusivo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 agosto 2022) Brothers and Sisters of the World: l’Kit 2022/23 esalta il carattere internazionale che da sempre contraddistingue il DNA del Club e che trova la sua massima espressione nella nuova seconda. Il bianco fa da base al nuovo design, arricchito da una stampa in colore light acqua che raffigura un planisfero. Lo spirito inclusivo Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Marketing #Notizie L’Inter svela la maglia away 22/23: esordirà con il Lecce: Brothers and Sisters of the World: l… - CalcioFinanza : L’Inter svela la maglia away 2022/23: esordirà nella gara contro il Lecce - Claudel_IT : l'Inter quando svela ai tifosi i giocatori presi dalla #ASRoma - sportli26181512 : Inter, il Chelsea è pronto a rilanciare per Dumfries e Casadei. Skriniar-Psg non è finita: Inter, il Chelsea è pron… -