Le 3 ragioni che hanno spinto Virginia Raggi a non candidarsi alle elezioni (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - "A tutti coloro che mi hanno chiesto il motivo della non candidatura alle parlamentarie". Esordisce così, sui suoi profili social, l'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Inizio col dire che secondo le nostre regole interne, quella del doppio mandato e del mandato Zero, ritengo che sarei stata perfettamente candidabile. Del resto, nel 2021 mi sono potuta ricandidare proprio in virtù di queste due regole e sono attualmente in corso di secondo mandato. Ma tre motivi irrinunciabili mi hanno guidato", spiega. Le tre ragioni della rinuncia "In primo luogo sono stata eletta in consiglio comunale e secondo un principio del Movimento 5 stelle che rispetto, se vieni eletto all'interno di un'istituzione, non mi sentirei a mio agio nel fare il salto altrove. Ma soprattutto, non ho mai ... Leggi su agi (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - "A tutti coloro che michiesto il motivo della non candidaturaparlamentarie". Esordisce così, sui suoi profili social, l'ex sindaca di Roma,. "Inizio col dire che secondo le nostre regole interne, quella del doppio mandato e del mandato Zero, ritengo che sarei stata perfettamente candidabile. Del resto, nel 2021 mi sono potuta ricandidare proprio in virtù di queste due regole e sono attualmente in corso di secondo mandato. Ma tre motivi irrinunciabili miguidato", spiega. Le tredella rinuncia "In primo luogo sono stata eletta in consiglio comunale e secondo un principio del Movimento 5 stelle che rispetto, se vieni eletto all'interno di un'istituzione, non mi sentirei a mio agio nel fare il salto altrove. Ma soprattutto, non ho mai ...

