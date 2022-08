Juve, Bremer: «Ora sono alla Juve e voglio vincere» (Di giovedì 11 agosto 2022) Le parole di Bremer nella conferenza stampa di presentazione alla Juve: «Scudetto? La Juve punta sempre a vincere» (Dal nostro inviato all’Allianz Stadium, Marco Baridon) – Gleison Bremer si presenta alla Juve in conferenza stampa. Di seguito le sue prime parole ufficiali in bianconero. PERCHE’ HA SCELTO LA Juve – «Ho parlato con il mio procuratore e con diverse società. La Juventus mi ha colpito di più negli ultimi anni, ha vinto di più: era giusto venire qui, sono contento ed è andata bene così». SCUDETTO – «Abbiamo fatto un’amichevole non bella con l’Atletico. Anche se sono amichevoli qui ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Le parole dinella conferenza stampa di presentazione: «Scudetto? Lapunta sempre a» (Dal nostro inviato all’Allianz Stadium, Marco Baridon) – Gleisonsi presentain conferenza stampa. Di seguito le sue prime parole ufficiali in bianconero. PERCHE’ HA SCELTO LA– «Ho parlato con il mio procuratore e con diverse società. Lantus mi ha colpito di più negli ultimi anni, ha vinto di più: era giusto venire qui,contento ed è andata bene così». SCUDETTO – «Abbiamo fatto un’amichevole non bella con l’Atletico. Anche seamichevoli qui ...

