Inter, anche un'italiana su Casadei (Di giovedì 11 agosto 2022) Mercato in uscita dell'Inter che entra nel vivo. I nerazzurri infatti, dopo aver ceduto Pinamonti al Sassuolo, starebbero imbastendo con... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Mercato in uscita dell'che entra nel vivo. I nerazzurri infatti, dopo aver ceduto Pinamonti al Sassuolo, starebbero imbastendo con...

AndreaBricchi77 : INTER! (È anche la numero 19…). - DiMarzio : .@Inter, su #Casadei c'è anche l'interesse del #Nizza. Il club francese pronto a superare l'offerta del #Chelsea - capuanogio : Alta tensione tra #Inter e #DigitalBits che non ha pagato la prima tranche dell’accordo: via il nome dello sponsor… - sportli26181512 : Inter, anche un'italiana su Casadei: Mercato in uscita dell'Inter che entra nel vivo. I nerazzurri infatti, dopo av… - Neo23012011 : @NonConoscoVG @Inter Anche lui ho amato, seppur per un paio d’ore post derby. Gagliardini nemmeno quelle -