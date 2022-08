“Fulmini e grandine in spiaggia”: Meteo, dove le vacanze sono rovinate (Di giovedì 11 agosto 2022) Finora l'estate è stata infuocata, una delle più calde di sempre, a causa dell'anticiclone africano. Negli ultimi giorni c'è stata però una netta inversione di tendenza, con perturbazioni importanti anche al Sud e sulle Isole. Ne sa qualcosa la Sardegna, che dal pomeriggio di oggi, giovedì 11 agosto, si ritrova con l'estate ”sospesa” e a fare i conti con Fulmini e addirittura grandine. I temporali hanno colpito soprattutto il centro dell'Isola, con bombe d'acqua che finora non hanno causato danni ma parecchi disagi, in particolare per l'allagamento delle strade. Molti vacanzieri sono quindi stati costretti ad abbandonare in fretta e furia le spiagge della costa orientale per ripararsi dalla tempesta, che per fortuna è stata passeggera. Non è però escluso che il maltempo possa tornare nei prossimi giorni, soprattutto a ridosso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Finora l'estate è stata infuocata, una delle più calde di sempre, a causa dell'anticiclone africano. Negli ultimi giorni c'è stata però una netta inversione di tendenza, con perturbazioni importanti anche al Sud e sulle Isole. Ne sa qualcosa la Sardegna, che dal pomeriggio di oggi, giovedì 11 agosto, si ritrova con l'estate ”sospesa” e a fare i conti cone addirittura. I temporali hanno colpito soprattutto il centro dell'Isola, con bombe d'acqua che finora non hanno causato danni ma parecchi disagi, in particolare per l'allagamento delle strade. Molti vacanzieriquindi stati costretti ad abbandonare in fretta e furia le spiagge della costa orientale per ripararsi dalla tempesta, che per fortuna è stata passeggera. Non è però escluso che il maltempo possa tornare nei prossimi giorni, soprattutto a ridosso ...

nnastyxmir : Ai fulmini e ai tuoni abbiamo aggiunto anche la grandine stasera non ci facciamo mancare niente - lacittanews : Un’ampia perturbazione si è abbattuta questo pomeriggio su varie zone della Sardegna: fulmini, grandine e anche bom… - GiovanniMicari1 : @GioCallisto @PaolaLittlebox @liliaragnar pioggia e grandine nella tua testolina vuota, peccato che non fossero acc… - peekanuu : Un caffè al bar avrei avuto piacere di prendere, non l'avessi mai proposto: pioggia, grandine, fulmini, tuoni, temp… - Giovamica5 : @GioCallisto @liliaragnar Pioggia e grandine sulla tua testa vuota, mancavano solo fulmini e saette!!! -