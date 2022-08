Damsgaard lascia la Sampdoria e riparte dal Brendford (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo settimane di trattative è arrivata l’ufficialità: Mikkel Damsgaard lascia la Sampdoria per approdare in Premier League con la maglia del Brendford. Il centrocampista danese, classe 2000, ha firmato un contratto quadriennale dopo aver superato le visite mediche. Damsgaard lascia la Sampdoria: qual’e’ il motivo dell’addio? Giunto in Italia nel 2020, il danese non ha mai lasciato il segno, soprattutto nella stagione scorsa dove è stato a lungo fuori per infortunio. Da qui la scelta, di comune accordo con la società, di cercare fortuna altrove. Alla Sampdoria andranno circa 14 milioni più 6 di bonus. Il giocatore si è già unito ai nuovi compagni in vista del prossimo match di Premier League contro il Manchester United. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo settimane di trattative è arrivata l’ufficialità: Mikkellaper approdare in Premier League con la maglia del. Il centrocampista danese, classe 2000, ha firmato un contratto quadriennale dopo aver superato le visite mediche.la: qual’e’ il motivo dell’addio? Giunto in Italia nel 2020, il danese non ha maito il segno, soprattutto nella stagione scorsa dove è stato a lungo fuori per infortunio. Da qui la scelta, di comune accordo con la società, di cercare fortuna altrove. Allaandranno circa 14 milioni più 6 di bonus. Il giocatore si è già unito ai nuovi compagni in vista del prossimo match di Premier League contro il Manchester United. Il ...

