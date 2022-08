Concorsone al Comune di Napoli a rischio | ecco chi chiede la sospensione del bando

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutideldi, a due giorni dalla pubblicazione delche va alla ricerca di 1394 nuovi dipendenti, c’è già chi è pronto ad impugnarlo. Si tratta dell’Ordine e del sindacato dei giornalisti. “Su oltre mille nuove assunzioni aldineanche una è prevista per l’ufficio stampa. Una scelta incomprensibile visto che da anni, per questi ruoli, insieme al personale strutturato, vengono utilizzati giornalisti con contratti da precari, di staff o comunque non adeguati alla funzione – si legge in una nota del Sugc, il Sindacato Unitario dei Giornalisti Campani guidato da Claudio Silvestri – Non vorremmo che l’assunzione di giornalisti sia, invece, malcelata dietro quella dei comunicatori. In tal caso, ci ...