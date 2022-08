Cadono calcinacci dal viadotto di Boccaleone, possibili lavori già a settembre (Di giovedì 11 agosto 2022) L’intervento. Vigili del fuoco al lavoro nella mattina di giovedì 11 agosto sul viadotto di Boccaleone per la caduta di calcinacci. Il tratto di strada che passa sotto la struttura è stato chiuso al traffico per un paio di ore. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 11 agosto 2022) L’intervento. Vigili del fuoco al lavoro nella mattina di giovedì 11 agosto suldiper la caduta di. Il tratto di strada che passa sotto la struttura è stato chiuso al traffico per un paio di ore.

webecodibergamo : Vigili del fuoco al lavoro nella mattina di giovedì 11 agosto sul viadotto di Boccaleone. Il tratto di strada che p… - Nazione_Massa : Cadono i calcinacci Paura sotto la chiesa - CorriereRomagna : Calcinacci cadono in strada e sulla gente in pieno centro a Cesena - - GiorgioLiberini : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ma se le scuole cadono a prezzi. Riparare prima i calcinacci no? O per ventilazione… - UnioneSarda : #Sardegna - Dai palazzi comunali a #Carbonia cadono intonaci e calcinacci: sul posto vigili del fuoco e urbani -