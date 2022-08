Bus investe 80enne a Bari, morto in ospedale (Di giovedì 11 agosto 2022) Bari, 11 ago. (Adnkronos) - Un uomo di oltre 80 anni è morto questa mattina a Bari dopo essere stato investito da un bus mentre stava attraversando viale Ennio, angolo via Capruzzi nel centro della città. E' accaduto poco dopo le 8. Il pedone è stato soccorso dal Servizio 118 ma purtroppo è deceduto al vicino Policlinico. Accertamenti e rilievi in corso da parte della Polizia Locale di Bari coordinata dalla autorità giudiziaria. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022), 11 ago. (Adnkronos) - Un uomo di oltre 80 anni èquesta mattina adopo essere stato investito da un bus mentre stava attraversando viale Ennio, angolo via Capruzzi nel centro della città. E' accaduto poco dopo le 8. Il pedone è stato soccorso dal Servizio 118 ma purtroppo è deceduto al vicino Policlinico. Accertamenti e rilievi in corso da parte della Polizia Locale dicoordinata dalla autorità giudiziaria.

fisco24_info : Bus investe 80enne a Bari, morto in ospedale: (Adnkronos) - L'uomo stava attraversando viale Ennio, angolo via Capr… - italiaserait : Bus investe 80enne a Bari, morto in ospedale - Agenzia_Ansa : Una donna di 87 anni è morta questa mattina a Bari dopo essere stata investita da un bus. L'anziana stava attravers… -