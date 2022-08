Bari: investito da un pullman, morto anziano Autista sotto choc (Di giovedì 11 agosto 2022) Mentre attraversava la strada è stato investito da un autobus. Accaduto praticamente all’incrocio fra via Ennio e via Capruzzi, a Bari. L’87enne è morto poco dopo il trasporto al policlinico. Conducente dell’automezzo in stato di choc per l’incidente di stamattina. L'articolo Bari: investito da un pullman, morto anziano <small class="subtitle">Autista sotto choc</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 agosto 2022) Mentre attraversava la strada è statoda un autobus. Accaduto praticamente all’incrocio fra via Ennio e via Capruzzi, a. L’87enne èpoco dopo il trasporto al policlinico. Conducente dell’automezzo in stato diper l’incidente di stamattina. L'articoloda un proviene da Noi Notizie..

