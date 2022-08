Anzio, niente tavolini per i bar del centro: ordinanza ad hoc per due locali (Di giovedì 11 agosto 2022) Mille euro di spesa in previsione del pienone favorito dalle presenze portate dal concerto di Patty Pravo. E invece niente. Per due bar del centro di Anzio, nella notte di San Lorenzo i desideri non si sono di certo avverati, anzi… Poco prima dell’inizio del concerto della famosa cantante, infatti, sono arrivati gli agenti della polizia locale e del commissariato di Anzio. Caschi bianchi e poliziotti hanno fatto togliere i tavoli a due bar del centro, proprio nei pressi del palco. L’ordinanza L’ordinanza, consegnata a mano ai gestori, riporta che “in occasione degli spettacoli di intrattenimento del programma ‘Anzio Notti di mezza estate 2022’, dalle ore 19 fino al termine delle manifestazioni de quo, le attività commerciali che occupano suolo pubblico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Mille euro di spesa in previsione del pienone favorito dalle presenze portate dal concerto di Patty Pravo. E invece. Per due bar deldi, nella notte di San Lorenzo i desideri non si sono di certo avverati, anzi… Poco prima dell’inizio del concerto della famosa cantante, infatti, sono arrivati gli agenti della polizia locale e del commissariato di. Caschi bianchi e poliziotti hanno fatto togliere i tavoli a due bar del, proprio nei pressi del palco. L’L’, consegnata a mano ai gestori, riporta che “in occasione degli spettacoli di intrattenimento del programma ‘Notti di mezza estate 2022’, dalle ore 19 fino al termine delle manifestazioni de quo, le attività commerciali che occupano suolo pubblico ...

