AgCom ha richiamato la Rai dopo la “battuta” di Elisa Anzaldo su Giorgia Meloni

(Di giovedì 11 agosto 2022)l’esposto presentato dalla Lega all’indomani di quanto accaduto durante l’edizione mattutina della rassegna stampa del Tg1 di lunedì 3 agosto,ha deciso – attraverso una delibera votata all’unanimità – di inviare un richiamo formale alla Rai per quella frase pronunciata in diretta dalla giornalistaparlando di. L’Autorità, dunque, ha ritenuto valide le richieste del Carroccio valutando il comportamento della conduttrice lesivo del principio di par condicio durante il periodo di campagne elettorale. LEGGI ANCHE > Come i social della Rai avevano tradotto (male) il titolo della storica canzone di Grease La vicenda aveva immediatamente sollevato un polverone. Prima la richiesta ufficiale della Lega di sospendere la giornalista dal servizio ...

