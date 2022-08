Una lezione della Nigeria per prevenire la siccità (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Se in Italia la siccità è l’evidente risultato dei cambiamenti climatici, nel continente africano la mancanza di acqua è un problema endemico, soprattutto in determinati Paesi, come ad esempio la Nigeria. Qui, però, la gente del posto ha trovato una soluzione per immagazzinare la poca acqua disponibile, ovvero erigere dighe negli alvei dei fiumi, prima che quella poca pioggia caduta si disperda lungo il letto prosciugato. Creando, in questo modo, dei piccoli bacini di contenimento volti a conservare quel poco di acqua necessaria alla sopravvivenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Se in Italia laè l’evidente risultato dei cambiamenti climatici, nel continente africano la mancanza di acqua è un problema endemico, soprattutto in determinati Paesi, come ad esempio la. Qui, però, la gente del posto ha trovato una soluzione per immagazzinare la poca acqua disponibile, ovvero erigere dighe negli alvei dei fiumi, prima che quella poca pioggia caduta si disperda lungo il letto prosciugato. Creando, in questo modo, dei piccoli bacini di contenimento volti a conservare quel poco di acqua necessaria alla sopravvivenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

matteosalvinimi : A sinistra sono già in frantumi dopo 3 giorni, chissà come litigheranno quando il 25 settembre gli italiani gli dar… - _Nico_Piro_ : Quando la giudice fa a pezzi Jones per aver mentito sotto giuramento. Una donna che mette in riga un misogino bugia… - CatenoDeLuca : #DeLucasindacodisicilia #DeLucasindacoditalia 'I messinesi vogliono il Ponte sullo Stretto e io lo realizzerò, farò… - donmimi : RT @cabiria1974: Potremmo fare tutti una spallonata stasera nelle nostre piazze in solidarietà per questi bambini che hanno saputo dare una… - LiberoReporter : Una lezione della Nigeria per prevenire la siccità -