TS – Toro a scuola di Monza in tv: fermo immagine per vincere (Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 09:04:00 Flash news da Tuttosport: La vittoria contro il Palermo è ormai in archivio. A Ivan Juric è sicuramente tornato un timido sorriso e non solo per l'effervescenza delle ultime ore di mercato. Il motivo? La prestazione offerta contro i rosanero. Toro sul pezzo, capace di soffrire, ma anche di proporre un gioco godibile, in linea con l'ultima stagione. Ecco, è sembrato che lo scorso campionato non sia mai terminato. C'è ovviamente da migliorare: la sofferenza vissuta in avvio di gara, con difesa e centrocampo in difficoltà al cospetto delle fiammanti ripartenze del Palermo, non va ripetuta. Ma è solo questione di tempo: il Toro ha perso tantissimi elementi rispetto al torneo terminato a maggio, per cui serve una normale fase di assestamento. Sarebbe stata più facile da gestire con alcuni innesti in più da inserire dal mese di luglio, ...

